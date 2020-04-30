網路溫度計發布六都市長防疫100天的評價，桃園市長鄭文燦名列第二、僅次於新北市長侯友宜，鄭30日被問及看法，未正面回應，僅提到六都首長都很拚，各自都有不同的超前部署，強調防疫無分中央跟地方，在疫情沒有結束以前，仍要戒慎恐懼，希望疫情趕快過去，並呼籲五一連假「在家裡也能享受家庭生活的樂趣」。

網路溫度計從「檢疫」、「紓困」、「預防」、「宣導」觀察六都首長在防疫議題中的網路聲量，統計出好評影響力排名，新北市長侯友宜居冠，桃園市長鄭文燦名列第二，接續是台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜，台北市長柯文哲則墊底。

桃園市長鄭文燦被問及民調看法時表示，六都首長都很拚、都希望把防疫工作做到位，而且各自都有不同超前部署的方式，但他認為最重要是防疫無分中央跟地方，在疫情沒有結束以前，仍要戒慎恐懼，提早封住每一個可能的破口。

鄭文燦也提到，現在疫情略有趨緩，但五一連假是另一個考驗點，桃園實施人流減半的政策，希望「在家也很好」，呼籲市民在家裡也可以享受家庭生活的樂趣，所以五一連假不一定要「趴趴走」。

面對記者提問柯文哲敬陪末座、有什麼可以戒慎恐懼之處，鄭文燦四兩撥千金，強調每個首長都希望疫情趕快過去，地方政府也都上緊發條，努力完成防疫的任務是所有首長的責任。

(中時 )