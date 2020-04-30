若有載到疑似確診者，台灣高鐵會派員穿著全套防護衣消毒。(台灣高鐵提供)

若有載到疑似確診者，台灣高鐵會派員穿著全套防護衣消毒。(台灣高鐵提供)

受到疫情影響，台灣高鐵公司為五一勞動連假加開60班次。高鐵表示，今天傍晚5時後，自南港站發車的列車，有部分客滿班次，不過還是有很多座位；台鐵方面，今天下午2時後至明天中午前，東部幹線也已客滿。

4月30日至5月4日為勞動節疏運，高鐵加開60班次，包含：南下35班、北上25班，總計提供769班次的旅運服務。為降低旅客感染風險，即日起自5月3日，所有車次實施全車對號座、暫停定期票、回數票、悠遊卡及一卡通聯名卡使用；5月4日則維持自由座。

高鐵南港站長陳蕙華說，南港站今天傍晚5點後會有客滿班次，但還是有很多列車有座位，目前是全車對號座。

面對疫情，陳蕙華表示，從4月起所有車站均設置醫療級紅外線體溫感測儀，確保旅客不超過37.5度，車站現在2小時消毒一次，旅客使用的設備，包含：售票窗口櫃台、自動售票機、電扶梯扶手、電梯按鈕等都會用酒精擦拭一次，整天消毒8至9次，營業結束後，夜間會以濃度1000ppm漂白水再度清潔。

清潔人員林主任表示，現在最辛苦就是每2小時就要消毒一次，不定時在車站內巡視；印象最深就是有旅客會說，高鐵的清潔比飯店還乾淨。她說，防疫期間，因頻繁擦拭，就有旅客會輕輕告知「辛苦了」，一句很溫暖的話，讓清潔人員感到溫馨，更是一種肯定。

台鐵勞動節疏運方面，台鐵局表示，4月30日下午2時後至5月1日中午，東部幹線已售罄，惟1日清晨自強號還有零星座位；5月3日休假日中午過後，高雄北上長途列車已完售。其餘時段都有空位，旅客可多加利用。

若有載到疑似確診者，台灣高鐵會派員穿著全套防護衣消毒。(台灣高鐵提供)

若有載到疑似確診者，台灣高鐵會派員穿著全套防護衣消毒。(台灣高鐵提供)

台灣高鐵清潔人員清潔閘門口。(黃世麒攝)

台灣高鐵清潔人員清潔售票櫃檯。(黃世麒攝)

台灣高鐵清潔人員消毒自動售票機。(黃世麒攝)

台灣高鐵從30日起，若台灣疫情零確診，車站服務人員會廣播，並感謝防疫人員的辛勞。(黃世麒攝)

(中時 )