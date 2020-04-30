德國聯邦資訊安全局（BSI）已根據最新版「資訊技術安全評估共同準則」（國際共同準則ISO 15408，CC認證3.1版），認證格芯（GLOBALFOUNDRIES）德勒斯登廠的產品安全等級。在4月27日當天的「虛擬頒獎典禮」上，由格芯資深副總裁暨德勒斯登廠總經理Thomas Morgenstern博士代表受獎，德國聯邦資訊安全局局長Arne Schonbohm，以及薩克森邦部長暨總理府秘書長Oliver Schenk則擔任頒獎人。

榮獲安全證書後，其德勒斯登廠所生產的晶片不但可供金融交易服務、智慧卡及數位ID及其他產品使用，還可應用於公共部門或是在生產過程中需要高度安全性及完整性的產業。兩年來，格芯在德勒斯登廠已投入數百萬歐元資金，將廠內安全及資訊科技系統提至最高等級。荷蘭半導體公司恩智浦（NXP）則是格芯德國廠通過認證的關鍵推手。為了格芯的Shield計畫，德勒斯登廠亦加入新加坡廠及美國各單位的行列，在安全製造上獲得了產業、客戶及政府的最高認可。

格芯德勒斯登廠總經理Thomas Morgenstern表示，BSI已證明，公司所有系統及製程均符合國際共同準則ISO規範的最高標準。這是德勒斯登廠重要的里程碑，因為這讓格芯得以進軍要求很高的新市場。隨著晶片在日常生活及經濟體系中的普及化，大眾將在未來的日子裡，更需要安全及值得信賴的晶片解決方案。對於格芯在德勒斯登廠能為硬體安全做出進一步貢獻的新契機，我們深感雀躍。格芯將持續致力於成為客戶眼中最值得信賴、也是最安全的晶圓代工夥伴。

安謀（ARM）連接技術部門副總裁暨總經理Vincent Korstanje表示，若想成功擴大經營規模，從晶片的設計到部署，安全是蜂巢式物聯網供應鏈在每個階段的關鍵。這項認證讓格芯的22FDX技術，有能力以符合經濟效益的方式，製造出安全連網的產品。當使用這項製程技術時，格芯為需要迅速發展新應用的夥伴們，提供了最高階的資訊安全。

薩克森邦部長暨總理府秘書長Oliver Schenk更指出，格芯成功獲得BSI認證，進一步證明德勒斯登在微電子這個領域可提供多元的服務範疇。不只其客戶受惠於這項新的安全認證，連我們的薩克森矽谷（Silicon Saxony）數位生態系統也因此壯大。深感歐洲的科技獨立主權日益重要的同時，我們對於位在遠端供應商的依賴程度也必須要同步減低。本人為薩克森的企業感到開心，隨著BSI在德勒斯登鄰近的弗賴塔爾（Freital）成立新辦事處，BSI也將直接成為薩克森自由邦的夥伴。

(工商 )