勞動部今（30）日啟動「勞工紓困貸款」案，首波參加銀行有合作金庫、華南、兆豐、土銀、彰化、國泰、台銀、台北富邦、國泰、中國信託、渣打、瑞興、台灣中小企、花蓮二信等20家行庫，預估協助50萬名勞工。

只要年滿20歲國人皆可提出申請，每人最高可貸10萬元、還款期限3年，第2年起利率1.845%，出具工作收入證明，無須是否有無勞保，由勞動部補貼第1年貸款利息，第2年起利率1.845%。

方便有貸款需求勞工提出申請，勞動部經徵詢國內各公、民營銀行及信用合作社，目前共計有33家銀行及4家信用合作社有承作「勞工紓困貸款」意願。

4月30日起首波為20家銀行及1家信用合作社開始受理申請；5月4日有12家銀行及1家信用合作社開始受理申請，其餘陸續受理申請。有意願申請的勞工，可洽詢各承貸銀行。

「勞工紓困貸款」之貸款對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響之勞工，年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。

貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

勞動部紓困貸款注意事項及申請流程。（圖／勞動部提供）

有意願申請的勞工，可從承貸銀行中選擇平日有往來的銀行申請辦理，較為便捷。

申請人向銀行臨櫃(或線上)申請時，備妥身份證件，填具銀行申請書、聲明書，參加勞工保險的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等。

承貸銀行受理勞工申請後，依銀行授信規定瞭解申請人信用情形，並使用「勞工紓困貸款簡易信用評分表」瞭解申請人工作收入狀況，以評估還款來源。承貸銀行審查後將申請案件送信保基金核保並核貸後，通知申請人簽約對保並撥貸。

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(中時電子報)