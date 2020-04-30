新北市黃姓男子昨日凌晨，騎機車行經板橋區長江路，發現一名妙齡女子落單，竟上前坦露下體並做出猥褻行為，警方接獲報案後著手調查，在短時間內將黃男逮捕，更發現他心思縝密，為了「遛鳥」還變造機車車牌，黃男落網後坦承犯案，哭訴自己「控制不住衝動」，訊後被依法送辦。

被害人發現黃男露出下體，勇敢拿出手機錄影，並在網路上揭發此事。（圖／翻攝畫面）

昨日凌晨3時許，被害人獨自行經長江路3段，黃男則一路尾隨，刻意在她身旁露出下體，並做出猥褻行為，所幸該女子急中生智，拿出手機錄影拍下犯嫌身影，黃男則被嚇得立刻騎車逃跑，還邊回頭確認被害人沒有跟上來，女子事後託朋友將此事放上臉書，希望能還給當地居民單純的環境。

警方得知此事後，立刻聯繫被害人到派出所報案，並調閱監視器確認犯嫌逃逸路線，發現黃男刻意騎乘變造過車牌的重機車，試圖混淆警方辦案，但員警細心比對，昨日晚間在土城查獲黃男。

黃男向警方哭訴，表示自己當下一時衝動，「太想露忍不住」，以為夜間視線不佳，又變造車牌不會被抓到，卻不到1天就被逮捕，警方訊後則依妨害風化、偽造文書等罪嫌移送法辦。

海山分局呼籲民眾，如果遇到類似不明人士有公然猥褻的行為，請立即向警方報案並勇於指認犯嫌，讓犯嫌惡劣之行徑得以接受法律的制裁，並防制再犯，如近期有碰到類似事件，也可以前來海山分局指認。此外，也提醒民眾夜歸返家的路上，應盡量選擇行走於明亮、人潮及商店較多的街道，隨時提高警覺並做好防範，多一分留心，少一分危害，避免成為下一位受害者。

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(中時電子報)