鐵路警察李承翰執勤時，被逃票的鄭姓嫌犯持刀刺死，嘉義地方法院今（30）日一審宣判，判處鄭姓兇嫌無罪，諭令50萬交保。此消息傳出後，引發大批網友不滿，怒轟「警察的命不是命嗎」。

鐵路警察李承翰去年7月3日晚上，在台鐵列車上處理鄭嫌補票問題，遭鄭嫌持刀刺死殉職。3月26日嘉義地方法院一審結辯，因鄭嫌被鑑定為思覺失調症患者，檢察官主張鄭嫌仍有辨識控制能力，建請法官判無期徒刑。今一審宣判，判處鄭姓兇嫌無罪，諭令50萬交保。

（圖／摘自PTT）

此消息被轉到PTT，引爆鄉民怒火，痛批「恐龍」、「精神病真他X的無敵了」、「WTF？我去你X的死一個警察完全無罪」、「法官，拜託，這種不要放他出來害人好嗎？」「真的對台灣的法治很失望」、「警察無辜枉死，居然判無罪? 這到底什麼法官啊?」「恐龍不演了耶，連無罪都說得出來」。

網友止不住怒火，紛譙國罵，質疑司法到底改革在哪？這樣的判決是要鼓勵大家去精神科就醫嗎？根本毫無正義可言。

(中時電子報)