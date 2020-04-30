美國總統川普周三（29日）表示，30天社交距離明天到期後確定不會延長，下周大家可以開始趴趴走。由於歐美各國將鬆綁防疫封鎖重啟經濟活動，以及原油庫存增幅略低於預期，激勵國際油價周三（29日）狂飆22%。

新冠肺炎明星藥物瑞德西韋臨床試驗報佳音，為對抗疫情露出曙光。歐美國家有意放寬封城措施、重啟經濟活動，原油需求可望回升，為油市帶來正面驚喜。

專家Bjornar Tonhaugen指出，各國迫切反返正常生活軌道，甚至受重創的義大利和美國也急著恢復經濟運轉。儘管能拉高原油需求，但因旅遊限制仍在，跌深反彈的需求量仍不夠大。

美國能源署（EIA）公布，上周原油庫存增加899萬桶，低於原先預期1190萬桶，汽油庫存則減少367萬桶，為3月中旬以來最大跌幅。

周三紐約6月期油大漲22.04%，收在每桶15.06美元；布蘭特6月期油大漲10.17%，收在每桶22.54美元。

(中時電子報)