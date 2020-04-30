餐酒館老闆林宏偉分享認識愷樂前男友。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！ Youtube）

周揚青日前證實和羅志祥（小豬）分手，更點名愷樂（蝴蝶姐姐）為第三者，愷樂隨後打破沉默，承認對不起周揚青，也默認和小豬有不正當關係，引來眾人批評。餐酒館老闆林宏偉昨(29日)則上節目透露，和愷樂前男友熟識，並指愷樂先前也慘被舊愛劈腿，不安全感重，曾一小時內奪命連環Call舊愛20多通。

林宏偉昨在《新聞挖挖哇》分享，自己認識愷樂的前男友，對方是線上模特兒，也有演戲，但卻花名在外，私下常抱怨被女友愷樂管很緊，常在1小時內就打2、30通電話或簡訊，很沒安全感，最後分手。

林宏偉認為，如今看到愷樂也成為小三，「當她的知名度起來的時候，她有能力去掌控，站她的角度可能因為之前被傷害過，她有可能就想要說，既然前男友以前是這樣，『我也可以學他這樣去玩』」。

一旁的苦苓對此則不贊同，回說因為被劈腿過，自己既然以前承受過這種傷痛，正常情況下「應該不會去傷害另一個女人」，「你都已經知道那種痛了，那你又明知道他是有伴侶的人，不是己所不欲、勿施於人嗎？」對愷樂會淪為小三主因仍不理解。

(中時電子報)