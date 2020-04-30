要5毛、給1塊！超前部署暑期旅遊市場，寒舍集團推出「寰遊寒舍」住房專案，每晚「含稅」新台幣4999元，即可入住台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店或寒舍艾麗酒店，並贈送6000元現金禮券，每家飯店每日限量十間，堪稱近期最狂優惠。

即日起至8月底止，寒舍推出「寰遊寒舍」住房專案，重磅回饋6000元現金禮券，包含台北喜來登大飯店全館通用之2,000元餐飲禮劵、台北寒舍艾美酒店全館通用之1,000元餐飲禮劵、寒舍艾麗酒店全館通用之1,000元餐飲禮劵及礁溪寒沐酒店2,000元住宿禮券。

以台北喜來登為例，可用於米其林二星「請客樓」餐廳(17F)、「十二廚」自助餐廳 (1F)、大廳酒吧(1F)、「SUKHOTHAI」泰式料理(2F)、安東廳(2F)、「桃山」日式料理(2F)、「辰園」粵式料理(B1)、「比薩屋」義式料理(B1)的消費。

寒舍集團營運總經理戴文龍表示：寒舍招待持券的消費者免費品嚐星級美饌，不侷限於入住期間，只要在今年12月30日前都可依自身需求任選寒舍旗下13家餐廳預約用餐，無論母親節、父親節、七夕情人節、耶誕節等特殊節日都能直接折抵消費，讓星級美食撫慰疲憊的身心靈，一掃疫情帶來的煩悶。

寒舍表示，希望透過限時限量的優惠活動，讓賓客啟動預先搶購，遞延享受的消費禮遇，例如「礁溪寒沐酒店2000元住宿禮卷」為例，可直接折抵住宿費，輕鬆體驗泡湯紓壓、戶外游泳池與充滿玩趣互動的兒童休憩區，一網打盡親子家庭遊與周休二日想來場閨蜜輕旅行的粉領族，提前規劃暑假玩水與秋冬泡湯旅行，為親子時光增添幸福回憶，是2020最理想的度假提案。

(中時 )