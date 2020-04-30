金門蕭姓民眾偷遍大、小金門，只要缺錢花用，就到處尋找下手目標，廟宇香油錢、轎車零錢和工地銅管都不放過，前後10餘次之多。（警方提供）

金城分局長李益杰呼籲指出，住宅、廟宇及車輛都應有上鎖習慣，不讓竊賊有下手機會。（李金生攝）

金門蕭姓民眾偷遍大、小金門，只要缺錢花用，就到處尋找下手目標，廟宇香油錢、轎車零錢和工地銅管都不放過，前後10餘次之多。警方根據路口和商家監視器蒐證影帶將他逮捕到案，向地檢署及法院聲請預防性羈押獲准。

警方調查，家住小金門的41歲蕭姓嫌犯，平日打零工為生，但因遊蕩成性，並未固定上工，只要缺錢花用，就到處找尋下手的目標，自去年12月迄今先後在大、小金門犯下多起廟宇香油錢、路邊和停車場未上鎖自小客車竊案，連工地的銅管、電瓶和別人的高檔手機也偷竊變賣，得款吃喝精光。

其中，偷竊小金門西口村拱福宮的香油錢就有2萬餘元，行竊案件累計10餘起之多。金城分局受理報案後，根據路口和商家監視器錄影帶，確認蕭某涉有重嫌，報請福建金門地檢署核發拘票，將他逮捕到案，逐一提示相關蒐證資料後，蕭嫌坦承犯行不諱。

金城分局長李益杰呼籲指出，住宅、廟宇及車輛都應有上鎖習慣，不讓竊賊有下手機會，若能裝設照明設備及監視系統更好，警方提供防竊諮詢服務，民眾可多加利用。

(中時 )