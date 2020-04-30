即將在6月23日股東會進行全面改選的大華建設（2530），資金雄厚的寶佳機構少東林家宏聯手市場派的大股東「殯葬大亨」萬安生命總裁吳珅篁、林朝榮，準備下戰帖，挑戰華建林文亮經營權的大動作，正式浮上檯面，使得今（30）日華建股價，開盤後跳空漲停，爆量長紅，攻上18元關卡，創下4年來新高點。

華建多年來一直由林文亮所掌控主導，但大股東吳珅篁近10年來，對於華建購地推案不積極、配發股利不積極，非常「堵藍」，近兩屆董監改選即積極布局，加碼持股並聯手另市場派一大股東林朝榮等，挑戰大華林家經營權；不過3年前上屆改選結果，市場派敗北，大華林家結合委託書等小股東，大獲全勝。

今年再度進行改選之際，戰局意外譜出插曲，來勢洶洶的寶佳機構，昨（29）日公告，其旗下投資公司佳峻投資公司，已在4月間多次從集中市場上買進15％的華建持股，使得華建此次改選將面臨另一場經營權保衛戰，也為今年改選結果添加變數。

今天華建一開盤，即爆量長紅，不到半小時，急拉漲停板，強鎖18.0元關卡，漲幅達9.76％，創4年新高；盤中成交張數已突破1,690張。

(工商 )