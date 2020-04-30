據住展雜誌今（30）日公布的統計，北台灣都會區2020年房市「520檔期」計畫推出的預售新屋推案量，預估將達2,371.49億元，較2019年同期略增100多億元，年增幅約6％。若如期推出，將可望恢復到近六年，第二大量的水準。
住展雜誌研發長何世昌表示，今年房市520檔推案量能恢復正成長，原因是329檔延推案量挹注外，疫情趨纋也是推升建商推案意願的關鍵之一。
北台灣各縣市中，以新北市推案預估量最大，衝破1,000億元大關。
新北市520檔單一案量最大的是淡海新市鎮的「海上皇宮」，案量達140億元。
至於台北市，今年「520檔」推案量接近600億元，其中約有150億元案量來自於延推案挹注。
桃園方面，估計將有435億元案量推出。
大新竹方面，「520檔」推案以新竹東區、竹縣竹北等地案量較多。
何世昌指出，因有些建商預期氣溫升高後疫情可能趨緩，推案意願因此有升溫跡象。
(工商 )
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