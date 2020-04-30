大陸4月財新PMI公布，製造業PMI從3月的50.1滑落至49.4，再度陷入收縮區間，指數也遜於預期值50.5。

財新、Markit在30日公布PMI數據，4月大陸製造業PMI回落至49.4，較3月月跌0.7個百分點，顯示製造業景氣不佳，海外疫情蔓延對中國經濟的二次衝擊逐漸浮現。

同樣在30日公布的大陸官方製造業PMI也出現相同走勢，4月官方製造業PMI為50.8，較3月回落1.2個百分點。

新訂單指數連續3個月處於收縮區間，主因是海外需求減弱。疫情在全球蔓延，多國封城、企業停工停業，新出口訂單指數連續4個月處於收縮區間，4月收縮幅度大於2月。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，上月大陸復工復產繼續推進，但出口訂單猛烈下滑，嚴重制約經濟的進一步修復。在二次沖擊下，企業家信心、就業、工業原材料庫存問題都更加突出。

(工商 )