錢櫃KTV大火5死48傷，國民黨台北市議員羅智強今(30)日痛批，錢櫃董事長練台生已經涉及《刑法》過失致死罪之嫌，目前躲起來是有法律界高人指點，就是要從現在開始切割，未來要告訴法官「這些都是部屬背著我做的」，但如果這樣就能脫罪，那台灣未來，還有公理嗎？羅智強說，業者「安檢過關、設備就關」，騙財騙命，可謂無良至極；錢櫃不是只有意外那一天把消防設備關掉，媒體報導從3月就關閉設備到現在；也不是只有林森店這樣做，台北市的6家就有4家不合規定。他認為，這顯示「安檢過關、設備就關」已經是練台生領導下的錢櫃文化，難道練台生會完全不知情？

羅智強說，為什麼練台生敢拿人命開玩笑，就是因為在台灣，罹難者的判賠金額太低，讓業者覺得，「意外事故的機率 × 賠償金額」，小於關掉消防設備能夠帶來的利潤。他呼籲，改變就從台北開始；市府應協助罹難者家屬與重傷者，比照美國的「懲罰性賠償」，往生者每人至少10億，重傷者至少1億，告到他倒，看誰還敢把拿人命來撥算盤！

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(中時電子報)