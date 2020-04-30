美國國務卿蓬佩奧今日在例行記者會上，再次提到香港問題，並明確表明華府反對香港就基本法23條立法。

蓬佩奧表示，近日多名香港民主派人士被捕華府表示密切關注，並指北京持續干預香港自治和限縮香港的自由，這與北京承諾的「一國兩制」背道而馳。而如果在香港實施國家安全立法，除了抵觸北京的承諾外，也會直接影響美國在香港的利益。

8名跨黨派美國國會議員周二致信蓬佩奧，要求全面落實《香港人權與民主法案》，並確保國務院需要在向國會提交的報告中，提及近期削弱香港自治和法治的事件。大陸外交部駐港特派員公署批評美國公然曲解《基本法》、不但破壞香港法治，還是干預香港事務和大陸內政，予以強烈譴責和堅決反對，還表明若美方執意通過實施該法案干預香港事務，中方必將採取堅決有力反制措施。

《基本法》第23條係指就香港境內有關國家安全，即叛國罪、分裂國家行為、煽動顛覆國家政權罪、顛覆國家罪及竊取國家機密等多項條文作出立法指引的憲制性條文。

(中時 )