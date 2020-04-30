明新科大服務產業學院創意執行長陳鴻(右）設計「抗疫食堂」，示範紅麴起司鮭魚炒飯製作。（明新科大提供／羅浚濱新竹傳真）

明新科大服務產業學院創意執行長陳鴻（中）教學生用日常養生料理提升免疫力，「用廚房取代藥房」。（明新科大提供／羅浚濱新竹傳真）

新冠肺炎疫情掀起全球「抗疫」，明新科大服務產業學院創意執行長陳鴻，為旅館管理與廚藝創意系學生設計「抗疫食堂」課程，強調「用廚房取代藥房」，以日常膳食提升免疫力示範養生料理，並同步直播與居家防疫的馬來西亞粉絲線上分享台式的藥膳食材。

陳鴻說，因為注重養生，系上同學推薦學校後門的「快樂小吃」，因「燙青菜比一般份量多一倍」，也很對他的味，一試成主顧並與老闆娘陳惠妙結緣，每週二中午固定前往與妙妙阿姨「午餐約會」。

陳鴻發現陳惠妙經常使用中藥材或藥膳食材入菜，因新冠肺炎疫情，讓他發想設計「抗疫食堂」課程，邀請陳惠妙來課堂介紹客家庄常見的魚腥草、黑豆和紅麴三種藥膳食材入菜，教同學製作抗疫料理。

陳鴻說，魚腥草有抗發炎和增強免疫功能，客家人叫「狗貼耳」，一般用來煲涼茶，把曬乾的魚腥草加水煮茶來喝，也可跟雞肉一起燉成魚腥草藥膳雞湯。

紅麴有降血壓、降膽固醇及抗氧化的保健功效，拿來拌青菜或炒飯可以增色、增香。而黑豆富含維生素、花青素，能抗氧化增強活力，一樣可以煮茶喝，燉豬腳黑豆養生湯，也是一道滋補美味的料理。

陳鴻示範用新竹在地自製紅麴醬，發揮創意做「紅麴歐姆蛋漢堡」和「紅麴起司鮭魚炒飯」兩樣簡單的養生料理，讓同學在家就可動手做，吃得健康增強免疫力來對抗疫情。

(中時 )