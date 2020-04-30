五一連假前夕，中央推出「1968APP」加強版，新北市僅15處；新北市另推出「人潮儀表板」功能，透過路口監視器、交控中心系統、區公所等資訊統整，彙整80處人潮熱點，分「停車管制中」、「不宜再前往」、「人車禁止進入」共3級燈號，供出遊民眾參考，最快今下午上線。

新北市府今召開新冠疫情應變會議，會中觀旅局長張其強表示，針對明天開始的五一連假，已盤整包括商圈、夜市、景點、登山步道、風景區等新北市人潮聚集場域監控點，合計共157處，其中符合假日人潮可能群聚點共72處。

張其強指出，「人潮儀表板」會在「我的新北市」APP、「新北觀旅網」官網、臉書「新北旅客」共3處，以覆蓋頁面顯示，相較「高速公路1968」即時人潮燈號，利用中華電信手機訊號推估人潮數量，新北「人潮儀錶板」則搭配警局的路口監視器、交控中心系統、區公所現場人員等多方評估，傳至EOC後統整資訊，即時更新頁面。

新北市長侯友宜表示，五一連假好天氣加上國內連續4天零確診，擔心民眾一窩蜂湧上各個風景區景點，但疫情還沒完全解除，磐石案進入尾聲，仍要戒慎恐懼，已要求各局處、公所、分局等第一線同仁，不能鬆懈，絕不容許有任何疫情破口發生。

侯友宜指出，觀旅局統計的監控處，遠超過中央給地方的15處，五一連續假期不要像清明節連假一樣，造成大家的憂慮，感謝各單位、民間團體提供的輔具，新北市也透過自己的APP，再加上區長等第一同仁隨時現場查看，做好人車流管控，民眾出門前可上官網查看人流資訊，以免到現場才發現不能進入，非常掃興。

(中時 )