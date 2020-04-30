夏天感覺越來越近，又是電費即將飆升的季節，新北環保局推出「節電診所」，協助社區免費節電諮詢，有社區經過把關，一年省了10萬元電費，活動報名至10月30日，可供90個社區診斷。

環保局表示，市府自2009年起推出節電醫師團，每年開設「節電診所」為社區的公共用電把脈，截至2019年，節電診所已完成869處社區診斷服務，節電潛勢達到每年4844萬度。

環保局說，以林口一品馥麗社區為例，依診斷報告建議逐步進行契約容量變更、照明、省水裝置等改善，社區每年用電量從6萬9612度下降至4萬6737度，每年可省下約10萬元的電費。

環保局指出，節電醫師診斷內容包含公共空間的照明、空調、電力系統、水回收再利用、建築綠化、隔熱降溫等項目，並提供專屬節能輔導報告書，社區只要照著報告書建議來進行改善，就可以在近期的公共電費單中看到顯著成果。因應疫情，社區可直接撥打預約專線8914-6173報名。

(中時 )