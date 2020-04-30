因應五一勞動節連假出遊人潮，交通部高公局1968APP加強版新增人潮熱點示警功能，因數據不精確，且匡列旅遊熱點超過300個，引發部分縣市反彈。對此，民進黨立委許智傑今受訪表示，1968APP加強版立意良善，但準備不足，建議調整為好玩地點提醒，而且APP應該顯示即時資訊，民眾去熱門景點前先查一下防疫APP，若人潮過多就應該實施管制。

許智傑指出，防疫要做、生活要過、經濟要不錯，1968APP反應的數據與實際情況不符，不僅造成民眾恐慌，也引發民怨，建議交通部把示警功能改為好玩地點提醒，這樣做才不會傷害地方。

交通部1968APP加強版問題百出，遭質疑沒準備好就要倉促上路，許智傑說，示警的確會造成民眾不敢前往，地方首長也會認為影響遊客到訪意願，影響當地店家生計，只要把熱點示警改完好玩景點提醒，就可以先發布，並逐步進行修正。

至於調整方式，許智傑建議1968APP應該顯示旅遊景點即時資訊，提供各景點人潮情況，方便民眾出遊前先查詢，如果人數太多就不要前往，如果不是很多，就戴口罩過正常生活，兼顧防疫與經濟，相信交通部稍微調整就能是不錯的資訊。

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(中時 )