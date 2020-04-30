國安局長邱國正今（30）日赴立院接受質詢，被問到北韓領導人金正恩現況，他表示，金正恩是生病了，面對立委不斷追問，邱國正皆未否認。國安高層也透露，金正恩行動不便，且大陸政軍界也出現動作。

立委蔡適應質詢時詢問，金正恩身體是否健康？邱國正回答「他有病啊，才會去…」，話還沒說完就被打斷，蔡適應再追問，所以金正恩是生病了，但人還好好的嗎？邱國正則笑而不答。

國安高層向本報證實，除了在公開情報上掌握金正恩病況外，也透過國際情報交流，研析金正恩近日的動向，證實他確實有病在身，嚴重到不但行動不便，而且狀況不太樂觀。

國安人士指出，有一點與過去不尋常的狀況是，根據情資，在金正恩重病的消息傳出，大陸政軍界就出現諸多不尋常的動作，經過研析，這些動作都是是為了穩定北韓政局而準備，因此更能確認金正恩的病況確實相當嚴重。

只是，大陸動作頻頻究竟為何，國安高層不願明說。

(中時電子報)