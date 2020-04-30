Arm宣布推出針對新創公司設計的 Arm Flexible Access新創版計劃，此一全新提案讓處於創業初期的矽晶片新創公司，以零成本的方式取用各式各樣Arm領先業界的矽智財，以及全球性的支援及訓練資源，協助新創公司朝推出商業化矽晶片與擴大商業規模邁進。

Arm在導入Arm Flexible Access新創版計劃的同時，另外還宣布與專注於協助新創公司加速半導體解決方案的育成公司Silicon Catalyst，達成戰略夥伴關係。Silicon Catalyst的會員今後可以免費取用Arm的矽智財、電子設計自動化（EDA）工具與原型矽晶片，大幅降低會員公司在事業關鍵階段的成本。

據Semico Research研究機構新發表的洞察報告顯示，過去五年內崛起的新創公司之中，超過三分之一瞄準汽車界；另外三分之一的公司則設定在物聯網應用。半導體新創公司小規模的工程團隊必須面對愈發複雜的SoC設計，並且需要在最短的可能時間範圍內，滿足越來越多的客戶與市場需求。由於錯失上市時機可能意味著從成功變失敗，因此他們亟為仰賴強大的生態系統，以達成快速、低風險與健全的產品開發，並以符合成本效益方式，快速地讓產品達到概念驗證、乃至更成熟的開發階段。

(時報資訊)