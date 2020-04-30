大陸交通運輸部30日透過網路舉行4月分例行新聞發布會，大陸交通運輸部新聞發言人吳春耕表示，疫情發生後，對大陸交通運輸行業產生了巨大衝擊，各交通運輸主要指標都出現下滑，特別是客運量出現了斷崖式下降，第一季大陸全國客運量降幅超過5成。

《新浪財經》報導，吳春耕表示，第一季大陸全國完成營業性客運量18.5億人，較去年同期下降58.4％；大陸全國36個中心城市公共交通客運量完成67.4億人，較去年同期下降56.7％，大陸交通運輸企業普遍面臨虧損，其中90％的道路運輸企業都出現虧損情況。

貨運方面，貨運量明顯下降。第一季，完成營業性貨運量78.2億噸，較去年同期下降18.4％，港口貨物吞吐量、貨櫃吞吐量也都較去年同期呈現下降，不過，鐵路貨運量、快遞業務量逆勢增長，增速分別為1.8％和3.2％。

此外，第一季大陸全國交通固定資產投資完成3792億人民幣，較去年同期下降22.5％，其中2月分降幅達58％。

(旺報 )