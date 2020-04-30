台船(2208)與比利時商DEME Offshore合資的台船環海風電工程公司與台灣國際造船簽署先期造船工作合約(Early Work Agreement)，宣告第一艘由台灣自製離岸風電大型浮吊船正式進入建造階段，並命名為「Green Jade」，「Green Jade」為多功能、高性能、高裝載能量主力風電工作船，將委由台船負責建造，預計於2022年底完工，隔年隨即投入台灣離岸風場水下基礎安裝工程。

台船環海是台灣第一家可承攬離岸風電大型統包工程(EPCI)的公司，雙方母公司今共同決議投資大型浮吊船造船計畫，並簽訂先期造船工作合約，展開船舶建造前期最重要設計及物料採購作業。

台船環海公司於去年10月已與「海龍離岸風電計畫」簽署台灣首宗大型統包工程計畫優先承攬商合約；次月再陸續簽訂「中能離岸風場300MW」水下基礎運輸與安裝工程合約及風機運輸與安裝優先承攬商協議，象徵著台船環海與海龍、中能風場團隊共同為推動台灣離岸風電在地化產業關聯政策邁向一個重要之里程碑。

「Green Jade」完工後將陸續投入海龍及中能離岸風場，執行離岸風機及水下基礎運輸與安裝作業，藉以帶動台灣離岸風電海事工程產業在地化發展。

「Green Jade」船長216.5米，搭載4,000噸等級大型吊車、DP3動態定位系統，可容納多達160名船員。在最大化甲板空間設計下可依裝載需求進行最佳配置，單次作業即可載運多件重型單樁水下基礎、套筒式水下基礎或風機組件。藉由「Green Jade」優越吊裝能力，可於最具經濟效益條件下提供使用者進行新型水下基礎和新世代大型風機運輸與安裝作業。

(時報資訊)