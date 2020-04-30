隨著原料鎳價止跌，不鏽鋼上游龍頭燁聯(9957)全面調漲5月盤價，預計不鏽鋼流通價格也跟拉漲。在碳鋼方面，雖中鋼(2002)6月內銷盤價再跌，但預期隨著全球疫情逐步趨緩，歐美車廠5月起復工有助市場需求，第三季鋼價可望止跌向上，中鋼及中鴻(2014)股價亦跟上台股漲勢。

4月LME鎳價已經止跌反彈，目前每公噸已回到1.2萬美元以上，燁聯全面調漲5月盤價，內、外銷價格皆上揚為半年以來首見，其中，300系熱、冷軋不鏽鋼內銷調漲2,000元，外銷方面，熱、冷軋視地區調漲60-80美元。另一大廠唐榮(2035)也同步調漲產品售價。

隨著中國大陸、印尼青山等大廠相繼調高出口價格，燁聯5月盤價跟進全面調漲。在燁聯漲價後，下游加工廠彰源(2030)、允強(2034)等也需逐步漲價以反應成本提升。

相對不鏽鋼價隨著原料及國際鋼價5月走揚。碳鋼第二季價格走跌，但中鋼仍預期6月盤價到底，期望第三季起鋼價可望從谷底往上，呈現「淡季不淡」的景象。

中鋼6月內銷盤價再跌，6月內銷熱軋每公噸大跌900元，冷軋每公噸跌600元。為連續第二個月開低盤。

第二季鋼價走跌，因中鋼6月內銷價跌，中鴻5月內銷盤價也續跌，其中內銷鋼價每公噸調降600～900元，外銷價每公噸調降20～30美元。

中鴻繼4月盤價轉跌，內銷熱冷軋鋼品每公噸均小跌300元後，5月內銷盤價續跌，內銷熱軋每噸降900元，內銷冷軋降600元，跌幅擴大。外銷也是連續第二個月下降；外銷繼5月的外銷價轉跌，熱冷軋調降20~30美元。6月外銷價也續跌，視地區及產品每噸再降20~30美元。

(時報資訊)