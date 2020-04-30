新冠肺炎疫情延燒，新光金(2888)旗下元富證券關注客戶需求。繼先前率先同業首家推廣居家e理財後，今再推出防疫購物金。凡元富證券新戶及靜止戶，於活動期間交易符合限定條件，即可獲得防疫購物金，可至連鎖超市採購民生物資。透過防疫購物金，給予客戶實質的回饋，共同渡過防疫艱困期。

元富證券通路事業本部副總經理張清發表示，隨著新冠肺炎疫情肆虐，元富證券防疫超前部署，實施完整防疫配套方案。不僅領先同業，率先提倡「防疫免出門，居家e理財」概念，更於官網開設「防疫理財專區」，強調線上開戶、線上簽署及申辦、線上交易三大特點，鼓勵客戶活用平台功能，以達到居家防疫目標。

張清發指出，受新冠肺炎疫情影響，台股走勢震盪，元富證券全體營業同仁即時與客戶聯繫互動，協助客戶檢視庫存，主動關懷客戶。本次推出此活動，以新戶及靜止戶為主要客群，也加碼獎勵靜止戶復活及信用交易，讓客戶在投資股市以外，還能享有一筆優渥的防疫購物金，運用於購買民生必需用品，協助客戶做好萬全防疫準備，也期許藉由本次活動，吸引更多新客戶加入元富證券。

(時報資訊)