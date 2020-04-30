高雄市長韓國瑜（右五）等人30日出席地政局舉辦的71期重劃區自由－復興路通車典禮。（林瑞益攝）

高雄市長韓國瑜30日出席地政局舉辦的71期重劃區自由－復興路通車典禮，他回憶18歲當兵時搭火車的一段往事，當時他因為上車不慎，差點斷腿。他也期許政府要做到「政府辛苦、人民快樂」的目標，感謝大家讓這個城市更加美好。對於韓國瑜疑似爆粗口，高市府在會後澄清。

韓國瑜與許多在地里長、藍綠議員出席通車典禮。他在致詞時提到18歲當兵，以及在高雄火車站發生的往事，有一次坐車，因為上車不慎，滑了一跤，腿陷了進去。火車動，人跟著滾，腿差點被輾斷，這是一段不可思議的回憶。

韓國瑜說，市府過去以來以飛毛腿的速度，一年來陸續拆除青海、自立、大順等陸橋，以及開通中庸街，填平翠華路的地下道等。今年則縮短中華地下道的工程，把工期從140幾天縮短至35天。

對於韓國瑜在致詞時疑似爆粗口？高雄市政府表示，韓市長當時致詞原文為「今年3月，中華地下道評估要140幾天完工，我怎麼...開玩笑！怎麼能140幾天呢？市民朋友受不了，最後我們將近35天，35天就把它填平了。」

(旺報 )