基隆一名少年日前一時興起從基隆搭公車至金山遊玩，但疑似因路況不熟而不知如何返家，好在遇到熱心民眾報案，最後由員警安撫並通知家屬領回。
日前一名少年在金山區中山路街上逗留，看起來茫然又慌張，警方到場協助時，少年疑似受到驚嚇，言語表達含糊不清，加上未攜帶身份證明文件，使員警一時無法瞭解他遊蕩街頭的動機，只能先將其帶回警局。
員警邊安撫少年情緒，邊透過人臉辨識系統查證，得知其家屬聯絡資料，並聯絡到其住在基隆的莊姓外公，終於讓少年順利返家。
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(中時電子報)
基隆一名少年日前一時興起從基隆搭公車至金山遊玩，但疑似因路況不熟而不知如何返家，好在遇到熱心民眾報案，最後由員警安撫並通知家屬領回。
日前一名少年在金山區中山路街上逗留，看起來茫然又慌張，警方到場協助時，少年疑似受到驚嚇，言語表達含糊不清，加上未攜帶身份證明文件，使員警一時無法瞭解他遊蕩街頭的動機，只能先將其帶回警局。
員警邊安撫少年情緒，邊透過人臉辨識系統查證，得知其家屬聯絡資料，並聯絡到其住在基隆的莊姓外公，終於讓少年順利返家。
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