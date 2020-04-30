林森錢櫃祝融釀成重大死傷，主因為5大類7項消防安全設備全被關閉，北市議員吳沛憶再踢爆，林森錢櫃過去3 年4次的公安消防檢查紀錄表中，24項重大公安必檢項目竟沒有1次查完，每次現場僅檢查6項，平均超過10項還要補查，且北市府在火災前最後1次消防安檢還敢稱「全合格」，其實僅3項合格，那5大類7項完全沒檢查。

吳沛憶指出，調閱林森錢櫃過去3年4次的公安消防檢查紀錄表，包括消防警報、內部廣播、灑水系統、排煙系統、緊急照明等24項重大公安必檢項目，歷年府級公安檢查，只檢查 3分之1，平均超過 10項註記「補查」，也就是當天沒有檢查。

吳沛憶加碼爆料，火災前最後一次安檢，所謂「消防安檢全部合格」，不是 24 項全部合格，是只有3項合格，包含5大消防安全設備當天竟沒有檢查。

「到底有沒有放水造假、包庇業者？」吳說，北市府上個月128家封閉式娛樂場所全部安檢合格，例如3月6日，市府針對封閉式娛樂場所進行全面稽查，包含錢櫃 6 家分店，沒有1家違規；3 年來，市府針對林森錢櫃安檢26次，連火災前 4 天最後1次檢查，消防、建管「全面合格」，大火後相隔一周，市府再次檢查4家錢櫃分店才查出有違規。

她也提到，這2天市府高層下令，各局處收到議員調資料，都要簽核到最高層級，資料才可以提供，她向市府調閱錢櫃案相關資料，很多到現在都拿不到，按照往例，建管處安檢，現場都會拍若干照片做檢查紀錄，但如今為何不公布歷次安檢現場照片？為何她向市府索資，建管處改口堅稱沒照片？市府可以不提供議員資料，但請務必保存證據，提供檢調調查，坦誠以對。

(中時 )