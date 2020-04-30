憑藉捐款維持營運的社福團體，在疫情衝擊產經，企業自顧不暇之際，將面臨斷炊危機。國民黨團書記長蔣萬安今天率黨籍衛環委員會委員共同舉行記者會，為小型社福機構發聲，呼籲小額捐款不要斷，持續布建社會安全網。與會的社福單位期盼政府能夠給予連續6個月補助，或加派人力給社福單位維持運作。

蔣萬安上午率藍委、社福團體舉行「搶救小型社福機構！」記者會，蔣說，針對受疫情衝擊的產業，政府編列預算補助紓困貸款，但對靠募款為生的社福團體，「不要說還錢，光募款就很困難」，而社福團體的庇護工場也因疫情導致經營困難，呼籲長期捐款給社福團體的朋友持續小額捐款，布建社會安全網。

與會的台灣身心障礙者人權監督聯盟發起人張學恆說，社福團體募款收入出現困難，影響正常作業支出，希望政府能夠連續補助6個月，或者提供人力給社福團體協助基本運作，另也希望提供志工薪資補助。

國際社會福利協會中華民國總會秘書長陳芬苓指出，若社福單位無法撐過疫情，政府負擔將變大，釀成更大的社福風暴。台灣新巨輪服務協會秘書長陳裕昕說，社福團體雖可獲得貸款補助，但前提是接受政府委託服務的社福單位，令人遺憾，平時政府要求社福單位自力更生，疫情當下靠捐款為生的社福單位卻被忽略。

藍委徐志榮說，政府對企業勞工都有紓困方案，呼籲政府不要讓社福單位成為疫情重災區。藍委張育美表示，今年和去年同時間比較，企業捐助社福機構的金額減少三到四成，衛福部雖將社福機構納入補助範圍，但目前只聞樓梯響，沒有進一步預算項目。

藍委吳斯懷指出，受疫情管制的店家營收減少、無薪假人數攀升降低捐款意願，而社福團體自謀生路的經營方式與小型募款餐會也因疫情暫停，呼籲小額捐款繼續捐，政府提供比照去年度社福單位維持生活營運的部分補助。藍委廖婉汝建議，企業花上百萬辦活動的資金，可直接拿來挹注社福團體。

(中時 )