鐵路警察李承翰因執勤被逃票的鄭姓嫌犯持刀刺死，嘉義地方法院今一審宣判，法官認定判處鄭姓兇嫌有精神上問題，一審判決無罪，諭令鄭嫌50萬交保。這個判決引發各界譁然！「宅神」朱學恒看完後表示「我覺得有點頭暈想吐」，網友也對於這項判決紛紛回文表達不滿，並砲轟法官。

李承翰去年7月3日晚上在台鐵列車上處理鄭嫌的補票問題，被鄭嫌持刀刺死殉職，一審結辯，因鄭嫌被鑑定為思覺失調症患者，檢察官主張鄭嫌仍有辨識控制能力，建請法官判無期徒刑。未料，嘉義地方法院今天一審判決結果卻是無罪。

對此，朱學恒在臉書轉貼相關新聞，並表示「我覺得有點頭暈想吐，不知道怎麼搞得」。

網友則紛紛回文痛批「該做精神鑑定強制就醫的應該是法官本人」、「應該發起修法，罹患精神疾病要加重其刑才對」、「台灣的法官是不是都應該掛精神科」、「法官頭腦才有問題，殺死人竟然判無罪」、「這種判決會助長犯罪吧！」、「果然是新犯罪天堂」、「沒有很扯只有更扯」、「人犯可以教化很好，但是人死可以復生嗎？」、「太誇張了！他是個年輕有為熱血的好警察」、「受害人家屬情何以堪」、「應該解決製造問題的人，不然會一直製造問題」、「殺死警察無罪？是鼓勵大家去殺警察嗎？反正會無罪啊！恐龍法官可能是造成社會動盪的罪魁禍首」。

(中時電子報)