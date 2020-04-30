瑞德西韋取正面數據，激勵美股昨(30日)全面大漲，道瓊飆逾500點，標普500指數更漲至7周來高，指數已經接近3000點大關，然而，美國公布第一季GDP數據達-4.8%，遠低於市場預期。股市走向似乎正與經濟數據脫鉤，美國聯準會主席鮑爾就示警，「美國Q2經濟將呈現驟降，儘管在重啟經濟後，也難以回到疫情爆發前的水準」。

聯準會公布最新利率決策，宣布維持基準利率在0%至0.52%不變，並聲稱為了減緩疫情衝擊，將利用「所有可行工具」以維持經濟穩定。同時，主席鮑爾更罕見呼籲國會需推出更多財政救濟措施，他表示，「就算疫情過去，經濟也難以回到病毒爆發前的水準，因此需要更多人提供協助」。

對於經濟表現，鮑爾在記者會上提到，「美國經濟嚴重受創，而且失業率也高居不下，加上通膨問題，都對中期經濟構成相當大的威脅」。市場解讀，鮑爾淡化了美國經濟V轉的可能性。

針對聯準會最新會後聲明，市場人士認為，聯準會未來三年都可能維持利率接近零的水準，短期內升息機會不大，另一部分人甚至表示，聯準會將可能降息至負利率。

資產管理業者Payden&Rygel專家Jeffrey Cleveland認為，「鮑爾示警經濟前景，代表復甦可能呈現U型，而非外界希望的V轉，如果成真，那麼經濟復原的時間點，將可能落在3年或3年以上」。

(中時電子報)