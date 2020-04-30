今(30)日立法院召開「農田水利法草案」初審審議，農田水利會未來將改制為公務機關，農委會承諾改制後的土地財產會全數用在農民身上，但有立委批本次改制空白授權太多，條文內容過於空洞，質疑「改制是假，綁樁是真」。

國民黨立委孔文吉表示，自從上次政黨輪替民進黨執政以來，從黨產會凍結國民黨黨產、內政部停止婦聯會立案到清肅救國團，現在輪到農田水利會，該會財產將納為國有，動產700多億，不動產市價達1200億，民進黨從打著轉型正義大旗就開始在威脅利誘，如今水利會改制成公務機關，財產將全數充公，質疑根本是大綁樁。

立委陳超明指出，聽到農田水利會要改制成公務機關覺得很悲哀，執政黨看到農田水利會是塊肥肉就像禿鷹一樣垂涎，這次草案條文內容過於空洞，空白授權太多，34條草案中就有14條由主管機關訂定之，好的自己拿起來用，不好的推給前朝，究竟是為了服務農民還是為了自己？未來改為官派沒有選舉壓力，可能馬馬虎虎做，要找什麼人來服務需要慎選。

立委廖國棟說，水利制度過去到現在都有農民共同管理，諾貝爾經濟學得主也認為這是非常好的制度，怎麼百年後變得非改不可？將大批農民資產納為國有實在「不道德」，應該要與農民有更多討論。

民進黨立委陳亭妃則表示，希望今日草案初審能夠順利通過，下周送到朝野協商並儘速達到共識，並安排公聽會當作協商參考，也要求改制後主管機關農委會對農田水利會員工的保障要到位，所有處理都要公開透明。

農委會主委陳吉仲則反駁，農田水利是公共永續事業，目的是灌溉更多田地並服務更多農民，公務機關要職均由事務官擔任，絕對不會有酬庸的事情發生。

(中時 )