新冠肺炎疫情席捲全球，也打趴亞太地區的辦公市場；不過，台北市的表現，卻一枝獨秀，還保持「房東方市場」，多頭氣勢濃厚。

國際獨立不動產顧問公司萊坊今（30）日公布最新「亞太地區關於新冠肺炎對不動產市場之影響報告」。調查城市包括：雪梨、雅加達、新加坡、吉隆坡、曼谷、馬尼拉、金邊、首爾、台北、上海、北京、廣州、深圳、香港、德里等15個主要城市，調查時間為4月上半旬。

調查結果指出，全體調查城市的辦公室租賃市場的活躍度都呈現持平（27%）或下跌（73%）的狀況。

在亞太15個主要城市中，10個城市的需求轉弱、降租聲浪強大，承租方議價權變強。

至於台北市，則是亞太市場中，一枝獨秀的城市，談判權仍偏向房東端。

另外，中國的北上深廣，無論開價、租賃成本都已經下修，搭配復工潮需求，租賃去化穩定。

瑞普萊坊商業物業代理部副總監陳瑛佳表示，台北市A辦今年第一季平均月租金為2827元/坪，較去年同期上漲2.4％。

陳瑛佳分析，企業紛紛「現金為王」、「樽節成本」的應急原則，無可避免地暫緩了企業原本擴張、搬遷或是準備執行的專案。

萊坊預計疫情最晚在今年下半年可獲得控制，明年就可會看到部分區域復甦，但存活下去才能迎接機會。

(工商 )