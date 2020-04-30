鄭姓凶嫌持刀刺死執勤的鐵路警察李承翰被判無罪，判決的理由是法官合議認為鄭嫌有長期精神疾病，因中斷就醫吃藥，在搭火車時急性發病，精神極度不穩定，嚴重影響認知及理解能力，依判法第19條規定判無罪。

嘉義地院法官兼發言人洪裕翔表示，鄭嫌自2001年起到奇美醫院精神科門診，2010年被診斷罹患思覺失調症，2017年2月3日看診後即失聯，案發當天鄭嫌的行蹤有嚴重的妄想，處於思覺失調症發病狀態，與台鐵列車長爭執時，語無倫次，精神狀態極不穩定，不能辨識及理解自己的行為。

洪裕翔說，法官考量鄭嫌缺乏病識感，有長期就醫必要，依刑法第87條規定，令鄭嫌強制就醫5年，是法定監護期間最高上限。

洪裕翔說，鄭嫌被判無罪後，依法視同撤銷羈押，但還沒判決確定，且考量鄭嫌罹有思覺失調症，犯行重大，有造成社會大眾恐慌之虞，依刑事訴訟法第316條規定，諭知具保，參酌鄭嫌的家庭經濟狀況，諭知具保金新臺幣50萬元，繳交具保金之前繼續羈押。

(中時 )