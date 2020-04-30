新冠肺炎疫情延燒，重創各產業，其中部分工時勞工受創十分嚴重，據台少盟今天發布的「新冠肺炎疫情對青少年職場工作衝擊調查」，顯示有4成4的青少年表示工作因疫情受到影響，台少盟呼籲，政府應針對青少年勞工設置諮詢窗口，申請流程也應清楚簡單為原則。

該調查也顯示，現行政府紓困方案多以有勞保為必要條件，但無論是此次問卷調查或歷年民間團體的勞動調查報告，皆顯示有勞保的青少年勞工比例約為4到5成，有2到3成無勞保或任何保險。

台少盟認為，因此政府的紓困政策條件設定，更應考量到這群相對有較高比例沒有勞保的青少年勞工。問卷也針對現行政府的紓困政策詢問青少年是否知道，結果顯示有近7成完全不知道，9％表示知道但不符合需求、5％說知道但不知如何申請。呼籲教育部及勞動部應常態性的掌握青少年勞工的勞動實況，當面臨疫情如此龐大資源要進行配置，才能成為政策擬定時的重要基礎。

台少盟指出，政府各部會要看見這群青少年勞動者的身影，並具體落實相關人權公約，正視青少年勞工勞動條件備受威脅的事實。教育部及勞動部應提升紓困方案訊息能有效觸及青少年，並設置相關諮詢窗口，申請流程應以清楚簡單為原則；建議教育部的學貸紓困、勞動部的安心即時、安心就業方案與勞工紓困3萬元以及衛福部的急難救助應優先調查與協助19至24歲社會新鮮人，以及有經濟困難、需要以工作維持生活與家計的弱勢青少年。

台少盟也認為，勞動部紓困措施申請條件應符合青少年工作樣態，不應僅限於有無勞保或就業保險作為條件；勞動部及各地方政府的工作媒合與即時上工專案，推介職缺應考量青少年勞工就學時間及交通工具的限制。

(中時 )