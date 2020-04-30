北巿林森錢櫃大火再添一死。繼26日火災當天造成5人死亡後，1名送台大醫院搶救的29歲男子，因家人決定停用葉克膜搶救，今天往生，總計錢櫃大火共造成6人死亡。

今天死亡的29歲男子因吸入過多濃煙，整個肺都嗆傷，到院前已無呼吸心跳，送台大後緊急裝上葉克膜搶救，但因遲遲無法恢復心肺功能，經家屬同意，今天撤除維生系統死亡。

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(中時電子報)

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