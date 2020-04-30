錢櫃大火再添1死 29歲男搶救5天亡 11:222020/04/30 中時電子報 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 錢櫃大火再添1死，35歲男搶救5天，今撤除維生系統，累計6人喪命。（本報社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北巿林森錢櫃大火再添一死。繼26日火災當天造成5人死亡後，1名送台大醫院搶救的29歲男子，因家人決定停用葉克膜搶救，今天往生，總計錢櫃大火共造成6人死亡。 今天死亡的29歲男子因吸入過多濃煙，整個肺都嗆傷，到院前已無呼吸心跳，送台大後緊急裝上葉克膜搶救，但因遲遲無法恢復心肺功能，經家屬同意，今天撤除維生系統死亡。 錢櫃大火生還者曝 2友聽「店員的話」...上樓後慘死 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 (中時電子報) #搶救 #錢櫃大火 #再添 #29歲 #葉克膜 也許您會感興趣 推薦閱讀 不斷更新》北市林森錢櫃大火 5死2命危 11:212020/04/26 社會 現場直擊》林森錢櫃大火 民眾掛窗台等待救援 12:232020/04/26 社會 錢櫃大火釀重大傷亡 5名OHCA送馬偕、國泰、新光不治 12:442020/04/26 生活 林森錢櫃大火 網：台北市長在高雄 13:142020/04/26 政治 林森錢櫃大火3人命危 消防設備疑未運作 13:152020/04/26 社會 錢櫃大火34人送醫 柯文哲從南部急返 13:142020/04/26 社會 錢櫃大火 北檢待命 檢：若涉人為疏失將究責 13:232020/04/26 社會 圖輯》林森北路錢櫃大火 民眾臉滿燻黑倉皇逃出嚇哭 14:042020/04/26 社會 林森錢櫃大火 家屬現場爆哭：拜託救我家人！ 13:552020/04/26 社會 八盛母親節活龍蝦全雞餐 外帶付現六折 04:102020/04/27 證券．權證 生活熱門新聞 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 零確診能正常生活？急診醫：回不去了 - 生活 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 金正恩專屬列車解密 極樂內幕曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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