儘管已跟今年灌籃大賽最後一灌只給自己爭議9分的「閃電俠」韋德上演大和解戲碼，生涯兩度灌籃大賽屈居亞軍的魔術前鋒阿隆戈登，30日接受《ESPN》專訪表示，自己今後再也不會參加灌籃大賽，因為這實在太浪費時間與精力了！

阿隆戈登堪稱NBA近10年最強「灌籃高手」之一，但他先在2016年灌籃大賽，跟公牛後衛拉文上演史上最精采對決戲碼之一，卻以亞軍作收，來到今年灌籃大賽，又跟熱火前鋒德瑞克瓊斯拚到延長加灌，最後仍因韋德只給9分落居亞軍。

「我覺得自己以後不會再參加灌籃大賽了，因為我們之前打過1次季後賽，卻被對方橫掃了(上季季後賽首輪遭暴龍4比1淘汰)，」阿隆戈登無奈表示，「儘管去年季後賽我們遭到暴龍淘汰，那卻是我參加過最讓人興奮的比賽，這才是我的重點。」

阿隆戈登強調，準備參加灌籃大賽的代價太高了，「這會消費很多精力，不像三分球大賽那樣，你可以接觸到球且投籃，正好可以當作練習，灌籃大賽的話，你必須花大量時間練習。所以接下來我不會參加灌籃大賽，把精力都放球賽上。」

(中時 )