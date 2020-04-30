印度向來為PVC需求大宗市場，但因新冠肺炎疫情關係，現階段產業停擺，也導致PVC報價先前一度只剩下每噸620美元，惟目前全球疫情儘管尚未得到控制，但卻持續往好的方向發展，加上原油價格強勢反彈，預計PVC需求在疫情暫緩後，市場將開始回溫，PVC大廠華夏(1305)今股價強勁大漲，開走走高、漲幅達5.5%，目前股價站穩5日、月線以及季線。

華夏2019年PVC銷售量成長26萬噸，今年1~2月受到PVC庫存去化的關係、成長25%，但後續因新冠肺炎疫情近期擴散大陸、印度、孟加拉、東南亞國家，導致需求普遍受到影響，先前PVC報價更下跌只剩下每噸620美元，寫下2009年1月以來新低價位，主要當然還是因為需求短期受疫情干擾，主要PVC需求大國包括印度，都處於鎖國、封城狀況，需求大減，未來仍要等待疫情緩解後公共工程建設等需求將回溫後，PVC市場將有機會開始回溫。

美中貿易戰後大陸PVC加工廠外移東南亞國家，加上公共工程需求成長，華夏PVC銷售量持續成長，故儘管短期外部環境相對不利，但待疫情減緩後，東南亞國家可持續帶動華夏PVC銷售量成長。

華夏第一季PVC利差持穩，短線雖然有疫情、油價等負面因素衝擊，恐使第二季營運有壓，但因原油成本大跌將有利於乙烯法PVC，且大陸持續淘汰電石法PVC，也為華夏增添利基。

至於EDC方面，由於今年乙烯價格下跌，大陸VCM廠轉用自產EDC，導致進口需求減少，隨著氣候轉暖，水處理需增加，有助鹼氯廠維持較高開工率，今年 韓國LG鹼氯廠擴產，EDC供應增加，預估EDC價格落在250~300美元/噸區間內震盪。

華夏3月營收12.79億元，月增0.79%、年增10.95％，累計第一季營收35.91億元，年增11.26%。

(時報資訊)