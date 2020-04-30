櫃買中心指出，配合上櫃公司第1季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新財務及業務資訊，櫃買中心將辦理6場「櫃買市場業績發表會」，日期分別為5月18日、20日、21日、26日、27日及28日，共邀請18家上櫃公司參與，避免室內群聚感染風險，本系列業績發表會將採線上直播方式。

櫃買中心表示，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且強化投資人對富櫃200指數的認識，該系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，各場主題依序為「富櫃200(一)」、「科技生活」、「生技醫療」、「智慧科技」、「富櫃200(二)」及「櫃買特色」等，與會公司分別包含東洋(4105)、環球晶(6488)、中美晶(5483)、杏一(4175)、普萊德(6263)、森田(8410)、友華(4120)、豪展(4735)、寶島科(5312)、晟田(4541)、耕興(6146)、長科(6548)、鼎翰(3611)、健喬(4114)、是方(6561)、集雅社(2937)、利機(3444)及奈米醫材(6612)，共邀請18家上櫃公司參與。

(時報資訊)