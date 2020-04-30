新冠肺炎改變人們生活，更加速民眾對於數位服務的依賴程度，除了外送平台與網路購物外，對於金融業而言，更是數位轉型的一大考驗。新光金(2888)旗下新光銀行統計，今年第1季數位活躍客戶數較去年同期成長4成，數位收益更較去年同期成長2倍，繳出亮眼成績。

新光銀行表示，發展數位金融一直是新光銀行重點的經營策略，在「貼近生活 為客著想」的數位價值主張之下，過去幾年已完備數位平台的基礎建設，如：官方網站、網路銀行及行動銀行，並且積極提供客戶導向的數位金融服務，致力讓客戶消費、繳費、理財都能更加快速、方便與安全，其中，安全這個面向在防疫期間也因為可以不需要近距離面對面接觸而有了新的詮釋。

新光銀行說明，這波疫情造成很多國人自願或是非自願的居家自主管理，但與金融相關的需求並未因此而降低，因此，網路銀行與行動銀行便是客戶最重要的金融工具。累計至今年3月底，總體數位活躍客戶數較去年成長4成，而今年第1季新增的數位活躍客戶數更是去年同期增幅的1.5倍；活躍客戶數的增加也反映在基金、外匯及線上貸款等數位交易上，基金數位交易今年第1季較去年同期申購數量增加3成，且申購交易比贖回交易多4倍，顯示很多投資人選擇危機入市，而外匯線上交易則是較去年同期增加7成，線上貸款的申請案件更是較去年同期增加超過1倍；數位交易的爆發成長也讓數位平台的收益較去年同期增加超過2倍。

(時報資訊)