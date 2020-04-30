刺殺鐵路警鄭嫌獲判無罪 內政部長徐國勇說話了 11:352020/04/30 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部長徐國勇(內政部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鐵路警察李承翰去年7月因台鐵列車上處理補票問題，遭到鄭姓男子持刀刺死，嘉義地院30日宣判鄭嫌無罪，並令入相當處所監護5年，50萬元交保。對此，內政部長徐國勇表示，對於判決深表遺憾，絕對依法上訴，為殉職員警爭取公道。 (中時 ) #內政 #徐國勇 #內政部長 #部長 #地院 也許您會感興趣 推薦閱讀 內政部追婦聯會資產 江啟臣：不該是清算鬥爭 16:552020/04/26 政治 婦聯會走入歷史 內政部：依法辦理廢止 16:342020/04/27 政治 內政部解散婦聯會 國民黨批民進黨雙重標準 22:112020/04/27 政治 內政部要求北市府移送檢調偵辦 04:102020/04/28 政治要聞 錢櫃惡火奪命 內政部要北市府移送偵辦 09:362020/04/28 社會 太陽花攻占行政院案 魏揚二審逆轉判4月 10:112020/04/28 社會 徐國勇參加鄭成功祭典 讚台南是六都中防疫最到位 10:042020/04/29 政治 新港奉天宮參拜 徐國勇：疫情控制宗教功勞很大 11:542020/04/29 政治 內政部廢止171個政黨備案 今起寄發公文將清算 16:042020/04/29 政治 遭內政部揮刀廢止 婦聯會將在3天內提訴願與停止執行 19:152020/04/29 政治 政治熱門新聞 高雄愛情摩天輪動工了？一張圖讓網友驚呼！ - 政治 柯P爆小英常到練台生家吃飯 蔡英文這樣回答 - 政治 金正恩是死是活？港媒驚爆：他的病「無藥可醫」 - 政治 陳其邁選高雄市長補選呼聲高 網卻另提這建議 - 政治 國安局長邱國正透露：金正恩生病了 但北韓沒有任何異常 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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