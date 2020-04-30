鐵路警察李承翰去年7月因台鐵列車上處理補票問題，遭到鄭姓男子持刀刺死，嘉義地院30日宣判鄭嫌無罪，並令入相當處所監護5年，50萬元交保。對此，內政部長徐國勇表示，對於判決深表遺憾，絕對依法上訴，為殉職員警爭取公道。

(中時 )