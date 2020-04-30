朝鮮(北韓)最高領導人金正恩近日據美媒CNN報導傳已成為植物人，但對於金正恩身體狀況究竟如何，官方一直未給正式說法。港媒今日綜合國際情勢分析，金正恩因抽菸多年，且身材指數BMI超過40，恐怕已染上3種病。

據港媒《中評社》今30日報導，引述美國「德克薩斯州達拉斯UT西南醫學中心」精神病學副教授肯尼斯•德克列娃在「38N」網站上撰文，分析金正恩身體情況，文中指出，在2018年4月「南北韓高峰會」的一次會議上，韓國國家安全顧問鄭義溶(Chung Eui-yong)甚至向金正恩建議，「戒煙怎麼樣？它對你的健康有害」之後，金正恩的妻子李雪主(Ri Sol Ju)也在場，據說她拍了拍手，插話說:「我總是讓他戒煙，但他不聽我的」。

文章還稱，假設金正恩還活著，他可能會因為長年抽菸及肥胖，而染上疾病，並推測出幾件事。

第一，金氏家族有「心血管疾病」和「中風」的家族史。他的祖父(金日成)和父親(金正日)都死於心臟猝死，金正日在2008年8月，也就是他2011年12月去世的三年前，曾遭受一次嚴重的中風。

第二，南韓媒體報導曾指出，金正恩身高5英尺7英寸，體重300磅，因身體質量指數(BMI)高達47，由於有與肥胖或病態肥胖相關的共病條件，因此不難推斷出金正恩還患有「糖尿病」、「高血壓」和「高膽固醇血症」。

第三，金正恩表現出與「局灶性肌張力障礙」(因身體的肌肉不隨意地持續收縮，造成肌肉產生變形，而無法依照自身的意思活動，是一種神經系統疾病。而據花蓮慈院神經醫學中心功能科主任陳新源曾在該院官網指出，此病基本上每十萬人僅約有39人染病，藥物上肉毒桿菌可以局部緩解症狀，但僅在發病初期有效果，目前「沒有根治性的藥物」。僅可能透過神經外科手術『腦深層電刺激（Deep Brain Stimulation）才能治療)相一致的症狀。這不難解釋了為什麼他在坐著的時候左手會經常擺出奇怪的姿勢。「但這種情況不影響他整體長期健康風險」。

第四，前述所稱金正恩假定的心臟疾病的風險因素，若他「胸痛」或「不穩定心絞痛」或「心臟病」，則需要「重症監護」或「心導管檢查或血管成形術和心臟位置支架，擴張冠狀動脈」，使血液流向心臟的受損部分。這樣假設，他康復通常需要一到兩周的住院治療。

此外，立院國防外交委員會今質詢國安局，局長邱國正也證實金正恩，確實生病了。

(中時電子報)