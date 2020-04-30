109年國中教育會考5月16、17日舉行，竹苗考區報名總人數15589人，新竹縣有5600名考生， 將於竹北、義民、竹東、關西、湖口等5所高中考場應試，縣長楊文科指示考場必須落 實六大防疫措施，讓考生安全舒適的應試。

縣府教育處表示，縣內5所高中考場將進行六大防疫措施包括，全面使用紅外線熱像儀量測體溫，全面配戴口罩（教育部統一每人每日發放一片）、管制考場動線、加強試場與休息區通風及消毒、學校組成考生服務隊、發送運動飲料補充水分及體力。

教育處表示，5個考場為落實防疫工作，目前每日消毒，並將提供地貼標語，協助考場動線安排，以加強防疫保持社交距離，另為避免影響考試流程，安排休息區提供舒適及安全的休息環境。

學生用餐部分，將請各國中代訂午餐，協助考生中午用餐，個別報名的考生，教育處會主動聯繫，請考場學校協助代訂便當，解決中午用餐的問題，並請各考場設置個別報名考生休息區，提供個別報名考生有良好的休息環境區應試。

湖口高中今年首次設置考場，特別提供一班一教室的休息環境，以利新豐、湖口2鄉學生就近安心應試。

(中時 )