慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）公布2020年第一季財報，第一季營收1億3277萬美元，與去年同期相比大幅成長49％，毛利率48.2％。稅後淨利2,835萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘0.8美元（約新台幣24元）。

慧榮科技總經理苟嘉章表示：「第一季營收因受新冠疫情的影響，中國封城措施使得產業供應鏈及消費需求受到衝擊，造成中國GDP的迅速下滑，通路市場出貨減少，但OEM需求維持強勁。因季節性因素加上疫情影響，使得SSD、eMMC／UFS控制晶片營收較上一季減少，但與去年同期相比營收皆成長，SSD控制晶片成長約40％，eMMC／UFS控制晶片更巨幅成長逾100%，而SSD解決方案也大幅成長70％。」

苟嘉章指出，「隨著全球疫情的升溫，居家辦公和遠距教學需求大增，帶動PC OEM的SSD強勁需求，同時SSD通路市場也開始逐漸復甦，包括線上購物及部份零售市場。我們相信這波強勁需求將延續至第二季，甚至一些PC OEM客戶的訂單需求可看到第三季。即使我們預期這波PC需求在下半年可能因為全球經濟衰退而減弱，但我們Client SSD營收將持續成長，主因是SSD在PC滲透率的提升，及我們於PC OEM巿佔的增加，預估今年Client SSD控制晶片營收將持續成長。」

苟嘉章說，「在企業級SSD控制晶片方面，因疫情帶動企業與資料中心的儲存設備需求增加，預估今年營收也將起飛，主要除了中國兩大互聯網巨頭在今年將大幅增加出貨，我們也開始供貨給全球最大SSD模組廠，應用於資料中心、工作站及高效能的企業級運算市場。」

展望未來，苟嘉章表示：「預期第二季營收將維持成長，對下半年我們也保持樂觀態度。除了受惠於遠距教學及居家辦公所帶動的PC OEM需求、及中國解封後的經濟復甦商機，加上UFS在智慧型手機滲透率的快速提升，我們相信整體儲存巿場需求將持續升溫 。」

預估第二季營收將介於1億3300萬至1億4300萬美元之間，較第一季持平至增加8％，毛利率介於47.5％至49.5％之間。

(工商 )