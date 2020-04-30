聖暉（5536）第一季營收逆勢成長超過一成，三大法人已經連袂買超12天，合計買超逾3000張，在市場買盤積極湧入下，今（30）日早盤股價最高衝上215元，漲幅逾2％，創下2018年9月以來新高。
聖暉受惠多區域、多產業、多工種接單策略布局效益顯現，3月合併營收回溫達11.96億元，年增14.03％；第一季合併營收為30.80億元，年成長11.68％。
雖然疫情蔓延全球，聖暉對第二季營運表現抱持審慎保守，但仍持續看好長期的營運展望。聖暉強調，集團本身在接單彈性、半導體產業工程案累積的可靠度，以及高信賴度施工品質競爭優勢下，今年大舉搶進各產業包括大型、中小型的新建廠訂單需求。
尤其今年除了半導體、被動元件等電子業資本支出的擴廠計畫，台商回流台灣加大投資、以及大陸工廠持續往東南亞國家進行產能移轉的擴建需求，皆是聖暉目前已經成功切入的重要市場商機。
(工商 )
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