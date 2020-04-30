亞馬遜傳向黑名單中企浙江大華採購體溫設備 11:522020/04/30 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國電商龍頭亞馬遜傳出斥資千萬美元，向被列入黑名單的中企浙江大華採購體溫檢測設備。 路透報導，亞馬遜4月向浙江大華訂購大量的體溫探測器，訂單規模達到1千萬美元，當中已經有1500支設備交貨，至少有500支安裝在美國貨倉。 亞馬遜此舉主要用於檢測貨倉工人體溫，防範疫情蔓延，但由於浙江大華是被美國商務部列於黑清單的企業之一，故亞馬遜此舉引發美國國會議員關注。而亞馬遜則拒絕評論，強調從不同通路購買設備，所有訂貨都是合法。 (工商 ) #大華 #大量 #亞馬遜 #體溫 #設備 也許您會感興趣 推薦閱讀 研發篇－搶攻疫情下的宅經濟 04:092020/04/26 產業．科技 智動協會推醫療機器人 減輕防疫負擔 04:102020/04/27 投資理財 《半導體》京鼎聚焦四大產品 拚營運更穩定 10:002020/04/27 財經 《興櫃股》錢櫃：已全面檢查設施 其他門市正常營業 11:422020/04/27 財經 老宅民眾如何檢視家中消防？ 寧可備而不用也不要無法作用 11:562020/04/28 社會 竹縣將針對竹科等園區廠商加強消防安檢 18:152020/04/28 生活 《傳產》老宅成交比例高 防火安全意識不能少 17:392020/04/28 財經 任意關閉消防設備 王欣儀籲柯P鐵腕祭裁罰 20:212020/04/29 生活 康普艾 三部曲助企業節能30～50％ 04:102020/04/30 產業特刊 寶佳下戰帖 華建飆出漲停 攻上18元 11:212020/04/30 財經 財經熱門新聞 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 即時 勞工紓困貸款每人10萬 一張表看哪些行庫可受理申請 - 財經 川普驚爆1句解脫！油價狂噴有救了 - 財經 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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