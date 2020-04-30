美國電商龍頭亞馬遜傳出斥資千萬美元，向被列入黑名單的中企浙江大華採購體溫檢測設備。

路透報導，亞馬遜4月向浙江大華訂購大量的體溫探測器，訂單規模達到1千萬美元，當中已經有1500支設備交貨，至少有500支安裝在美國貨倉。

亞馬遜此舉主要用於檢測貨倉工人體溫，防範疫情蔓延，但由於浙江大華是被美國商務部列於黑清單的企業之一，故亞馬遜此舉引發美國國會議員關注。而亞馬遜則拒絕評論，強調從不同通路購買設備，所有訂貨都是合法。

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