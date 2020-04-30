直播》行政院記者會 說明五一連假相關資訊 11:312020/04/30 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院發言人Kolas Yotaka。(資料照,張理國攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現場直播 行政院院會後記者會|2020.04.30 新冠肺炎肆虐全球，而台灣防疫有成，已經連續4天0確診，今日行政院舉行記者會，內政部陳宗彥次長、交通部祁文中次長、國防部張哲平副部長、國軍退除役官兵輔導委員會李文忠副主委、衛福部疾管署莊人雄等人共同出席，預計將公布最新的疫情狀況。 (中時電子報) #記者會 #次長 #行政院 #出席 #部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 攻占行政院案 二審今宣判 07:382020/04/28 社會 太陽花攻占行政院案 魏揚二審逆轉判4月 10:112020/04/28 社會 太陽花二審魏揚改判有罪 江宜樺發聲了：遲來的正義 12:522020/04/28 政治 太陽花323攻佔行政院二審判有罪 江宜樺：正義不會不來 13:362020/04/28 政治 《興櫃股》火燒林森店善後 錢櫃17：00記者會說明 15:572020/04/28 財經 錢櫃KTV大火究責 錢櫃企業下午5點首度召開記者會 16:142020/04/28 社會 練台生未出席記者會 由錢櫃高層出面致歉 16:082020/04/28 社會 錢櫃開記者會鞠躬道歉 對罹難家屬再提供100萬慰問金 19:572020/04/28 消費 烏龍記者會批「水神」 遭專業打臉草草結束 14:382020/04/29 政治 質疑水神卻拿不出證據 綠委吳玉琴慘遭打臉 16:082020/04/29 生活 政治熱門新聞 高雄愛情摩天輪動工了？一張圖讓網友驚呼！ - 政治 柯P爆小英常到練台生家吃飯 蔡英文這樣回答 - 政治 金正恩是死是活？港媒驚爆：他的病「無藥可醫」 - 政治 陳其邁選高雄市長補選呼聲高 網卻另提這建議 - 政治 國安局長邱國正透露：金正恩生病了 但北韓沒有任何異常 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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