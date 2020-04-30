現場直播 行政院院會後記者會|2020.04.30

新冠肺炎肆虐全球，而台灣防疫有成，已經連續4天0確診，今日行政院舉行記者會，內政部陳宗彥次長、交通部祁文中次長、國防部張哲平副部長、國軍退除役官兵輔導委員會李文忠副主委、衛福部疾管署莊人雄等人共同出席，預計將公布最新的疫情狀況。

(中時電子報)