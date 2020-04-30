惠文高中考場針對廁所加強消毒。(林欣儀攝)

配合防疫需求，惠文高中設置「備用試場」，提供發燒考生使用。(林欣儀攝)

國中會考將於5月16、17日登場，中投考區有3萬2000多人應試，是全台第二大考區，為確實防疫，各考場學校積極準備，台中市長盧秀燕上午視察惠文高中、了解相關防疫措施與準備工作，她強調，一定做到「超前部署、加嚴加密」，維護考生健康及權益。

盧秀燕在教育局長楊振昇等人陪同下進入惠文高中考場，先通過設置在前庭的熱像儀量溫站，接著接受第二道額溫篩檢，並了解考場休息區的規畫、學生動線及考場安排。教育局指出，台中市今年設有33處考場，皆採高規格防疫。

為徹底防疫，教育部通令家長不得陪考、考生必須全程戴口罩，考場內以開冷氣、窗戶開10公分且不得開風扇為準則。惠文高中校長王沛清表示，以往考生休息區多設置在校內活動中心或禮堂，今年配合防疫，改採國中每班安排1間教室作為休息區，校內並成立「考生服務隊」協助。

此外，惠文高中也規畫4間「備用試場」，每間擺設5個座位並配合專用廁所，若考生額溫超過37.5度，將引導至備用試場應試。王沛清說，學校並針對廁所加強清潔消毒，每節下課都會有學生到廁所消毒、洗手台並配置肥皂等。

盧秀燕強調，國中會考是考生的人生大事，相關防疫措施務必滴水不漏。教育局則說，相關防疫措施還在進行滾動式檢討與修正。

(中時 )