陸軍269旅黃姓中尉排長16日在營內輕生，其輕生動機疑似與霸凌有關，黃母寫了千字文請求蔡英文給真相，陸軍已組成專案小組行政調查，後勤副旅長陳姓上校、後勤科長趙姓中校、旅部連連長呂姓少校3人暫停職務接受調查，此案引起監委王美玉、趙永清高度關注，已主動申請調查。

陸軍269旅自洪仲丘士官遭虐待致死後，最近7個月內仍密集發生3起官兵輕生及軍中管教失當事件。監委王美玉、趙永清表示，近年來國軍因不當管教及霸凌所衍生之軍中人權事件頻傳，已嚴重戕害國軍形象及民眾對國軍之信賴。

監委說，由於人命關天，將連繫長期關注軍中人權的陳碧娥女士（黃媽媽）討論如何健全合理管教，維持部隊和諧，有效避免霸凌及不當管教問題發生，以及促進國軍人員心理健康，主管機關應予重視並深入檢討個案缺失及制度上的改革。

監委指出，此次對於陸軍269旅發生黃姓中尉排長輕生憾事，除針對本案發生的事實原因進行瞭解外，並對於部隊不當管教之申訴管道、相關自殺防治規範及輔導機制，心輔人員有否對軍中同仁進行評量，並就高危險群進行追蹤輔導等問題，深入調查。

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