口罩外銷有望？經濟部長回應了 11:542020/04/30 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長沈榮津 (政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部長沈榮津今日於立院財政委員會受訪表示，目前口罩政策以防疫、國內供應為優先，若有餘裕會建議疫情指揮中心適度開放，但相關細節還是要由指揮中心決定。 沈榮津說，台灣的口罩產量，在2個月內從每日188萬片成長至1300萬，而這個月已達1500萬片，未來仍會持續強化產能，再看看5月有無機會達到1900萬片。 (中時 ) #口罩 #沈榮津 #中心 #指揮中心 #外銷 也許您會感興趣 推薦閱讀 適時摘下口罩 身體更健康 04:102020/04/26 生活新聞 善用吹風機漱口水 口氣罩得住 04:102020/04/26 生活新聞 陳時中「川普化」 04:102020/04/27 時論廣場 口罩掛耳線太短 宜縣衛生所可換 01:182020/04/28 台北基宜花 效率驚人！網敲碗口罩APP新功能 唐鳳做到了 12:272020/04/28 政治 新聞透視》口罩管制6月底才鬆綁 人民會造反！國人健康 比不上做外交 04:102020/04/29 生活新聞 忙到老媽看不到人 莊人祥尷尬：會記得請安 14:162020/04/29 生活 5／4第7輪口罩預購起跑 在全聯全家口罩一次領還免運 14:232020/04/29 科技 玄奘時尚系研發雷切二用口罩套 嘉惠高中職師生 一起用愛抗疫 01:112020/04/30 焦點新聞 口罩國家隊變調 偷賣發國難財 01:122020/04/30 高雄屏東澎 政治熱門新聞 高雄愛情摩天輪動工了？一張圖讓網友驚呼！ - 政治 柯P爆小英常到練台生家吃飯 蔡英文這樣回答 - 政治 陳其邁選高雄市長補選呼聲高 網卻另提這建議 - 政治 國安局長邱國正透露：金正恩生病了 但北韓沒有任何異常 - 政治 金正恩是死是活？港媒驚爆：他的病「無藥可醫」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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