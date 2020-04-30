經濟部長沈榮津今日於立院財政委員會受訪表示，目前口罩政策以防疫、國內供應為優先，若有餘裕會建議疫情指揮中心適度開放，但相關細節還是要由指揮中心決定。

沈榮津說，台灣的口罩產量，在2個月內從每日188萬片成長至1300萬，而這個月已達1500萬片，未來仍會持續強化產能，再看看5月有無機會達到1900萬片。

(中時 )